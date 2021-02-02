Книга почета Тюмени переехала в городскую думу

Познакомиться с биографиями выдающихся тюменцев, с летописями трудовых коллективов и окунуться в историю нашего города могут посетители Тюменской городской думы. Книга почета Тюмени перенесена в здание по улице Первомайская, 20 на постоянное хранение из городского архива.

Напомним, что такое решение было принято на заседании рабочей группы городской думы. В группу, созданную по распоряжению председателя думы, вошли депутаты, среди которых представители всех политических фракций, а также заместитель главы города.

Ранее Книга почета хранилась в городском архиве и только в особых случаях и экспонировалась публично. Теперь же доступ к ней открыт постоянно.

"Этот год — год 435-летия Тюмени, когда мы вспоминаем страницы истории нашего города, его героев, живших на этой земле, внесших свой вклад в его развитие. И многие из них зафиксированы в Книге почета Тюмени. Теперь книга будет постоянно находиться в городской думе, где у посетителей будет возможность познакомиться с ней, полистать ее страницы", — рассказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Идея создания Книги почета Тюмени возникла в 1997 году. Первая запись в ней относится к середине 19 века и связана она с именем первого Почетного гражданина Тюмени Евгения Богдановича.

По словам Евгения Заболотного, следующим шаг ом станет создание условий для знакомства с уникальными записями как можно большему числу тюменцев. Для этого создается электронная версия книги, познакомиться с которым можно будет на сайте Тюменской городской думы.