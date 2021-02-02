В Тюмени прокуратура потребовала закрыть две организации и хостел за нарушение пожарной безопасности

Прокуратура Калининского округа Тюмени и специалисты МЧС проверили три объекта, оказывающие услуги с круглосуточным проживанием граждан.
Автономная некоммерческая организация "Реабилитационный центр социально-психологической помощи зависимым "Счастливая семья" оказывала эти услуги в доме по улице Садовой в СНТ "Сигнал", а общественная благотворительная организация "Путь Преодоления Урал" в доме по адресу переулок 2-й Степной. ООО "Мун Косметикс" предоставляло гостиничные услуги в доме по улице Совхозной.
Во всех трех объектах выявлены нарушения правил пожарной безопасности.
Например, здания реабилитационного центра и благотворительной организации не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В ООО "Мун Косметикс" не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара от систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, не проведена обработка чердачного покрытия огнезащитным составом.
Прокуратура округа направила в Калининский районный суд Тюмени иски о запрете деятельности трех объектов до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Также, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, внесены представления об устранении нарушений закона.
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