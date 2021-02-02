В Тюмени начинающий водитель на Audi сбил человека на пешеходнике

Вчера, 1 февраля, в Тюмени водитель на Audi со стажем за рулем 1 год сбил 19-летнего пешехода. ДТП произошло на регулируемом перекрестке на улице 50 лет Октября, 38.

"По предварительным данным, 26-летний автомобилист проехал перекресток на красный сигнал светофора. Он сам отвез пострадавшего юношу в больницу", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ГИБДД отмечают, что это уже не первый случай в этом году в Тюмени, когда начинающие автомобилисты сбивают людей на пешеходных переходах.