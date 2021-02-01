В Тюменской области в 9 школах закрыты на карантин 16 классов

В связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ на прошлой неделе в Тюменской области полностью приостановленных общеобразовательных организаций не было. В 9 общеобразовательных организациях была приостановлена деятельность 16 классов, в 1 детском дошкольном учреждении - 1 группы. Случаев групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией в детских образовательных учреждениях региона не выявлено.

Во всех детских организациях усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры, усилена профилактическая работа с детьми и родителями.

Ситуация по очаговой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в нашем регионе по сравнению с предыдущей неделей не изменилась. На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора нет очагов групповой (5 и более случаев) заболеваемости COVID-19, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.