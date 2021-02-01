В Тюмени пройдет стратегическая сессия по планированию проектов социальной сферы на 2021 год

5 февраля в "Точке кипения – Тюмень" состоится стратегическая сессия по планированию проектов социальной сферы на 2021 года. Общественные представители Агентства стратегических инициатив и участники Тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" обсудят наиболее перспективные направления в области социальной работы Тюменской области.

Спикерами мероприятия выступят руководитель кризисного центра "Герда" Юрий Мичурин, директор Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Елена Перминова и председатель Совета Тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер.

Основной темой обсуждения стратегической сессии станут поставщики социальных и исполнители общественно полезных услуг. К таким услугам относится, в частности, социальное обслуживание на дому, реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей и другие. Данный статус дает организации право на получение и использование государственного имущества, бесплатного привлечения к сотрудничеству СМИ, помощь госорганов в проведении курсов повышения квалификации и переподготовки сотрудников.

Стратегическая сессия пройдёт с 11:00 по 13:00 тюменскому времени по адресу: г. Тюмень, Республики, д. 142, пространство коллективной работы "Точка кипения – Тюмень". Регистрация - на сайте www.leader-id.ru