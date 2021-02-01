Тюменка заявила в полицию об угоне, чтобы скрыть ДТП

В полицию заявила об угоне автомобиля 31-летняя жительница Тюмени. Как оказалось, информация была ложной.

Женщина купила подержанный автомобиль, но не оформила договор купли-продажи. Не имея водительского удостоверения, она, передвигаясь на автомобиле, попала в ДТП. После аварии тюменка позвонила в полицию и заявила об угоне, чтобы скрыть факт ДТП.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос", сообщает пресс-служба МО МВД РФ "Тюменский".