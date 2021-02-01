С 1 февраля возрастут размеры выплаты федеральным льготникам и стоимость набора соцуслуг

С 1 февраля 2021 года возрастут размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимость набора социальных услуг. В этом году согласно постановлению правительств РФ размер индексации составит 4,9%.

Получателями ЕДВ и набора социальных услуг в Тюменской области являются более 114 тыс. человек.К таким людям относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 202 года составит 1211,66 рублей в месяц, в том числе:

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц),

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент –134,04 руб. в месяц).