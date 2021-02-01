В Тюменской области изменился размер пособия на погребение

С 1 февраля изменится размер социального пособия на погребение. В 2021 году в Тюменской области размер данного пособия составил 7388,73 рублей, в Уватском районе размер пособия составил – 9637,47 рублей.

Социальное пособие на погребение по линии Пенсионного фонда выплачивается на погребение умерших пенсионеров, если на день смерти они не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Оно может быть выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон.

Для того чтобы получить пособие необходимо обратиться в территориальный орган ПФР. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя, выданную органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день его смерти.

Выплата социального пособия на погребение умерших пенсионеров производится в день обращения. Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через организации почтовой связи на основании поручения, выданного заявителю специалистами территориальных органов ПФР, а также через кредитные организации путем перечисления денежных средств на счет заявителя.

Данное пособие не выплачивается в том случае, если обращение за ним последовало по истечении 6 месяцев со дня смерти.

В том случае, если умерший пенсионер на день смерти являлся работающим, социальное пособие на погребение выплачивается организацией (работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию по отношению к умершему на день смерти. Если умерший на день смерти не являлся пенсионером и не работал, то социальное пособие на погребение выплачивается органами социальной защиты населения.

В 2020 году органы ПФР Тюменской области произвели выплаты данного пособия на сумму более 93 млн. рублей.