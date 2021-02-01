Тюменские родители могут познакомить детей с тайм-менеджментом

Неумение планировать время для тюменских школьников может стать причиной проблем с учебой. Если маленьким детям помогают выстроить режим родители, то с возрастом приходится учиться грамотно распределять свою занятость. В "Киберпатруле" рассказали, как научить ребенка тайм-менеджменту.

По мнению специалистов, можно начать с разговоров о том, как иногда быстро летит время и как важно использовать его верно. Следует поначалу давать ребенку подсказки: "Если сделаешь уроки за полтора часа, то успеешь погулять", но при этом необходимо приучать к самостоятельному отслеживанию времени. Чтобы укрепить в ребенке чувство времени, стоит расспрашивать, что интересного в школе было вчера, а что - сегодня.

"Лучший способ научить ребенка чувствовать и ощущать время — пользоваться часами и таймерами. Например, предложите делать уроки по таймеру: 15 минут учеба – 15 минут перерыв и так, пока домашнее задание не будет полностью сделано. Сначала выполнение уроков растянется на часы, но вскоре ребенок поймет, что лучше справляться без многочисленных перерывов", – отметили в "Киберпатруле".

Дети могут не успевать что-то делать, потому что не высыпаются, долго собираются, отвлекаются и проводят время в телефоне. Необходимо выявить причину и помочь ее решить. Также родителям помогут яркий планировщик задач с наклейками или познавательное видео на Youtube. Стоит учитывать биоритмы ребенка: в определенные часы ему проще делать уроки. Помимо занятий, домашних дел и тренировок у детей также должно быть время побыть наедине с собой и просто побездельничать, пишет "Вслух.ру".