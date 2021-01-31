Ишимские библиотекари разработали инструкцию по поиску книг в онлайне

Видеоинструкцию по поиску книг в электронном каталоге официального сайта культурных учреждений разработали ишимские библиотекари. Она поможет сориентироваться даже тем читателям, которые не сильны в пользовании интернет-сервисами.

Как рассказала главный специалист модельной библиотеки Анна Сигуева, из-за пандемии библиотеки перешли на ограниченный режим работы, принимают посетителей только по предварительной записи, в фонды людей не пускают. Из-за этого встает вопрос подбора книг для каждого читателя. Не всегда пояснения по телефону помогают сформировать правильный читательский запрос.

"Мы рекомендуем читателям перед походом в библиотеку изучить электронный каталог. Чтобы воспользоваться поиском мог каждый, мы решили сделать понятную и подробную видеоинструкцию: как найти нужную книгу и в какой библиотеке она находится", - отметила специалист.

Библиотекари считают, что это поможет читателям сориентироваться, подобрать литературу для чтения или учебы. Также специалисты планируют разработать инфографику по пользованию каталогом, она в ближайшее время появится на официальной странице в соцсетях, пишет ИА "Тюменская линия".