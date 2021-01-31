Тюменские семьи могут рассчитывать на увеличение маткапитала

Материнский капитал проиндексировали с 1 января 2021 года. Выплата увеличилась на 3,7%. Причем на индексацию могут рассчитывать и семьи, которые получили маткапитал раньше.

Как рассказал тюменский юрист Георгий Штанделия, семья имеет право на индексацию полной или оставшейся суммы маткапитала. Если родители получили сертификат в 2018, 2019 или 2020 году, и не тратили его, то проиндексируется вся сумма. Если же часть суммы была израсходована на ежемесячные или единоразовые выплаты, то перерасчет выполняется на оставшуюся часть.

Индексация не затрагивает тех семей, кто полностью израсходовал сумму поддержки до 1 января 2021 года.

Подавать заявления или документы для индексации маткапитала не нужно, вся информация уже отражена в электронных системах, пишет "Мегатюмень".