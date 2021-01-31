Благотворительные экскурсии по Тюмени проводят для пенсионеров

В Тюмени стартовал новый сезон благотворительных экскурсий от проекта "ГидыTMN 55+". О городе жителям рассказывают волонтеры Людмила Суппес и Любовь Уренева.

Каждый маршрут – авторский, гиды разрабатывают их на основе архивных материалов и общения с историками. Например, накануне экскурсионная группа прогулялась по историческому центру Тюмени: от площади Солнца по улице Ленина.

"Гиды рассказали, как окраинная, не парадного вида улица стала в городе одной из главных, кто на ней обитал и работал. Разведав прошлое Спасской, участники посетили музей "Дом Машарова". В изысканных интерьерах старинного особняка состоялась квиз-викторина, посвященная истории нашего города", – рассказали в благотворительном фонде "Старшее поколение".

Из-за пандемии организаторы просят граждан 65+ оставаться дома, а число участников сокращено до 15. Повторная экскурсия для пожилых тюменцев планируется после снятия ограничений, пишет "Вслух.ру".