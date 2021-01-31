Пациенты ОКБ №2 могут воспользоваться книгообменником

В Областной клинической больнице №2 организован книгообменник, его библиотека постоянно обновляется. Книги пользуются спросом как у пациентов на стационарном лечении, так и в поликлинике.

Как рассказала пресс-секретарь ОКБ №2 Ирина Ющенко, книгообменник существует в учреждении еще с 2018 года. Принести книгу может любой желающий, поэтому тюменцы делятся изданиями при переезде, при желании обновить домашнюю библиотеку и просто раздать прочитанные книги.

По словам руководителя нейрососудистого центра Дмитрия Некрасова, книгообменник в отделении сосудистой хирургии и кардиологии взрослого стационара ОКБ №2 помогает пациентам не только физически, но и поддерживает их дух: "В библиотеке книги разных жанров: детективы, военная проза, беллетристика, приключенческая литература, романы, поэзия и многое другое. Книги – это еще хорошая возможность отвлечь человека от болезни", - считает он.

Если в стационаре книги после прочтения, как правило, возвращаются назад, то в небольшой библиотеке на третьем этаже взрослой поликлиники издания чаще всего находят новых хозяев.

Как отметили специалисты, не все книги уместны в медучреждении - например, из оборота изымаются издания с информацией о народных методах лечения. Врачи ОКБ №2 на практике не раз убедились, к каким неприятным последствиям может привести самолечение.