Тиктокеры зарабатывают на вовлечении детей в уличные акции

Социальная сеть "Тик Ток", одна из самых популярных у молодежи, у школьников, переполнена роликами о несанкционированных акциях и инструкциями, что следует делать во время пресловутой "движухи". Кто и как призывает детей участвовать в незаконных акциях, с какой целью? Кто, сколько и кому платит за то, чтобы дети вышли на улицы? Ответы на вопросы - в видеосюжете Вести.ру
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