В Тюменской области подвели итоги конкурса рисунков "Охрана труда глазами детей"

В Тюменской области завершился третий конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами детей". Итоги творческого состязания объявили в каждой возрастной категории. Победители примут участие во всероссийском конкурсе, который проходит под эгидой Минтруда РФ.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, конкурс проводился в 2 этапа: на муниципальном и региональном уровнях. На первом этапе поступило 66 творческих работ, во второй тур прошли 14 рисунков в возрастной категории 7-9 лет и 16 работ от ребят 10-15 лет.

В младшей возрастной группе призерами стали Екатерина Брызгалова из Детской художественной школы г. Ишима, ученица Детской школы искусств Уватского района Полина Колодешникова и Ксения Литвинова из Лесновской СОШ (филиал Юргинской школы).

В старшей группе победили ученик Детской школы искусств Уватского района Лев Каюмов, Виктория Нерода из 63-й школы Тюмени и Татьяна Сасова из школы №7 г. Тобольска.

По мнению жюри, конкурс достиг своей главной цели - привлек внимание детей к вопросам охраны и безопасности труда, помог ребятам понять, насколько это важная и значимая тема - как для общества, так и для каждого человека.