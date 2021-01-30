Развозить почту тюменцев будут на новых автомобилях

Шесть новых КамАЗов грузоподъемностью 20 тонн каждый поступили в распоряжение Почты России. Они оснащены двигателями, которые работают на компримированном природном газе, что повышает их экологичность.

Как рассказал заместитель директора по логистике УФПС Тюменской области Владимир Емельяненко, запуск этих машин на автомагистраль позволит, в частности, снизить выбросы вредных газов от сжигания дизельного топлива. В дальнейшем планируется весь новый автопарк перевести на газ для снижения расходов на обслуживание транспорта.

В декабре-январе поступило восемь машин Lada Largus и 11 УАЗов. С учетом новых автомобилей, на почтовые маршруты Тюменской области ежедневно выходят 250 почтовых автомобилей. Машины оборудованы системой ГЛОНАСС, что обеспечивает безопасность почтовых перевозок и дает возможность контролировать соблюдение контрольных сроков доставки корреспонденции.

Отметим, автотранспорт по-прежнему остается самым распространенным способом доставки почты на территории региона. Он позволяет своевременно доставлять посылки и корреспонденцию в самые удаленные населенные пункты Тюменской области, пишет "Мегатюмень".