В Ишиме открылся киноклуб

11:32 30 января 2021
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pixabay.com

Любителей кино в Ишиме приглашают на встречи киноклуба "Точка зрение". Уже второе по счету мероприятие состоится 30 января в 16:00 в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина,7). Вход – свободный.

В рамках встречи любителей кино состоится просмотр известного фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Участники обсудят актуальность вопросов, обозначенных в кино. А также попытаются разгадать загадку о популярности кинокартины.

Модератором и руководителем киноклуба выступил студент Тюменского государственного института культуры отделения режиссуры Иван Тюменцев. Раньше он вел еженедельную передачу о новинках кино "КиноФреш" на "ИЛИ Радио".

"В киноклубе мы будем смотреть и обсуждать различные фильмы. География и временной промежуток может быть самый разный — от немых лент Жоржа Мельеса и Чарли Чаплина до современного кино", — отмечает модератор.

Киноклуб будет работать по субботам. Первая встреча состоялась 23 декабря, на мероприятии состоялся показ кукольного мультфильма режиссера Уэса Андерсона "Бесподобный мистер Фокс", пишет Moi-portal.ru.

Теги: Ишим , кино , обсуждение
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