В Тобольске усовершенствуют ливневую канализацию

В Тобольске ведется работа по очистке ливневой канализации. Решение этой проблемы позволит избежать больших луж на дорогах.

Как сообщили в пресс-службе главы Тобольска, ранее заиленность составляла почти 90%, на сегодня эта проблема устранена практически полностью. Работы стартовали еще в 2019 году, но в прошлом году этому посвятили максимум внимания.

Глава Тобольска Максим Афанасьев ранее заявлял, что проблемы с ливневой канализацией приводят к большим лужам на дорогах. Проведение полномасштабного ремонта было затруднено по ряду причин. Не всегда есть возможность сделать ливневую канализацию, поэтому в одном месте города, например, был сделан мокрый колодец.

Для дальнейшего решения проблемы жителей Тобольска призывают присылать адреса и фото мест подтопления в официальный паблик города в "ВКонтакте", пишет "Тюменская область сегодня".