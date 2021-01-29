Журналисты показали, как выглядит "президентский дворец" под Геленджиком на самом деле

Телеграм-канал Mash опубликовал видеосюжет о том, как выглядит "дворец президента" под Геленджиком, о котором идет речь в публикации Алексея Навального. Журналист в сопровождении представителя технического надзора обходит строящийся объект. Bз репортажа видно, что внешняя отделка здания завершена, но внутренние работы еще не начаты.

По словам журналиста, до завершения объекта потребуется еще несколько лет. Там, где в "расследовании" располагалась кальянная, вместо дымных трубок находится "бытовка" строителей: их каски, сменная одежда и обувь. Потенциальная "комната грязи" — помещение на начальном этапе строительства, а "аквадискотеку" строители называют фонтаном, который также не работает. На кадрах репортажа видны доски, многочисленные провода, бетонные блоки и подписи: "розетки не работают", пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что "в Кремле назвали очевидным, что владельцем дворца в Геленджике из "расследования" Навального является предприниматель – один или несколько. При этом разглашать их имена там не будут – это некорректно".