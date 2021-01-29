В Тюмени стартовало голосование за лучшее агентство недвижимости

"Афиша Тюмень" запустила рейтинг тюменских агентств недвижимости в своем Инстаграме. Организаторы решили выяснить, какому агентству отдают предпочтение тюменцы в вопросах покупки/продажи/аренды квартиры.
Участники голосования были отобраны рейтинговым агентством "Сибирь". Всего участие принимает 21 агентство, среди которых "Сова", "Этажи", "Юнидом" и многие другие.
Для участия в голосовании необходимо подписаться на аккаунт "Афиши Тюмень", поставить лайк этому посту, а в комментариях указать ТОЛЬКО порядковый номер агентства, за который вы хотите отдать голос. Комментарии со словами, смайлами и прочими отхождениями от правил учитываться не будут.
Пришло время сделать свой выбор! Принимайте активное участие, делитесь мнением в комментариях, предлагайте свои варианты.
Итоги голосования будут подведены с помощью подсчета голосов от людей, выполнивших все условия. Победителя узнаем 12 февраля.
Победитель получит звание лучшего агентства недвижимости по версии медиахолдинга "Афиша Тюмень" и специальное предложение по размещению рекламы.
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