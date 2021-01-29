Александр Пересторонин: люди недооценивают важность цифровой безопасности

Фото с личной страницы Александра Пересторонина во "ВКонтакте"

В России предложили ввести новый школьный урок – цифровой безопасности. С такой инициативой выступили в Государственной Думе. В социальных сетях тюменцы выступили с резкой критикой предложения, однако, по мнению сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александра Пересторонина, граждане недооценивают важность предмета.

С предложением обновить школьную программу выступил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. По словам его председателя Александра Хинштейна, социальные сети (в частности, TikTok), пестрят мифами и фейками, цель которых – дети и подростки, поэтому подрастающее поколение нужно учить распознавать недостоверную информацию и манипуляцию.