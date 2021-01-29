Александр Пересторонин: люди недооценивают важность цифровой безопасности

В России предложили ввести новый школьный урок – цифровой безопасности. С такой инициативой выступили в Государственной Думе. В социальных сетях тюменцы выступили с резкой критикой предложения, однако, по мнению сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области Александра Пересторонина, граждане недооценивают важность предмета.
С предложением обновить школьную программу выступил комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. По словам его председателя Александра Хинштейна, социальные сети (в частности, TikTok), пестрят мифами и фейками, цель которых – дети и подростки, поэтому подрастающее поколение нужно учить распознавать недостоверную информацию и манипуляцию.
"О важности обучения цифровой безопасности я говорю уже не первый год. Но такое образование должно касаться не только умения работать с информацией и вычислять фейки, которые действительно могут иметь негативное влияние на молодое поколение. Речь и о безопасности в реальной жизни. Бездумное размещение подробностей личной жизни и расписания, фотографии с дорогими покупками, отметки геолокации – всё это может спровоцировать, как минимум, мошенников. Молодежь проводит в социальных сетях едва ли не большую часть времени. Естественно, что цифровой безопасности надо учить так же, как и ОБЖ", - прокомментировал Александр Пересторонин.
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