В каждое последнее воскресенье месяца тюменцы смогут бесплатно брать в прокат лыжи и коньки

Бесплатный прокат лыж и коньков на пяти лыжных базах организуют в Тюмени 31 января, 28 февраля и 28 марта.

Так, 31 января все лыжные базы спортшколы № 2 будут работать бесплатно. С 9 до 14 часов бесплатный прокат будет организован по следующим адресам:

- улица Малышева, 37, корпус 1 (лыжи)

- улица Судоремонтная, 1а/1 (лыжи)

- улица Широтная, 263, корпус 1 (район ТЭЦ-2) (лыжи)

- улица Гилевская роща, 1 и Вербная, 2 (лесопарк "Гилевская роща") (лыжи)

- улица Барнаульская, 17/2 (экопарк "Затюменский") (лыжи)

- улица Аккумуляторная, 15 (коньки)

"В рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" мы решили таким образом приобщить людей к активному времяпрепровождению. Причем это не разовая акция. Прокат будет бесплатным 28 февраля и 28 марта!"- прокомментировал директор СШ№2 городского департамента по спорту и молодежной политике Павел Вавилов.

Чтобы бесплатно получить инвентарь на лыжной базе, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.