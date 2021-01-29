Детский омбудсмен рассказал, чем опасно участие подростков в несанкционированных акциях

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов призвал тюменцев быть внимательными к своим детям и разъяснить им, как может отразиться на их будущем участие в назаконных мероприятиях.

Участие в несанкционированных акциях опасно для жизни и здоровья детей, так как высока вероятность беспорядков, давки в толпе, там могут быть люди в наркотическом и алкогольном опьянении.

Если проведение акций не согласовано с властями, то за участие в нем предусмотрено административное наказание. В Тюмени не так давно за эти нарушения были присуждены штрафы более 100 тысяч рублей, сообщил Степанов. К тому же информация об административном нарушении будет храниться в базах правоохранительных органов, а значит, может негативно в будущем отразиться на карьере.

Андрей Степанов:

Политика - занятие взрослых людей. Поговорите об этом с ребёнком. Если вы узнали, что ребёнок с друзьями обсуждает несанкционированные акции, предупредите родителей этих ребят.

"Дети воспринимают такие мероприятия как интересную "тусовку". Очень важно донести до них информацию о рисках и угрозах. Не осуждайте и не ругайте ваших детей, у них не так много, как у вас, жизненного опыта - они тянутся ко всему новому и некоторые вещи ещё не оценивают критически", - - Судьба и безопасность детей в наших руках. Проведите это время вместе с ребёнком!", - советует всем уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области.