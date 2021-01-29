Тюменцев приглашают на экскурсии в музей поискового движения

Фото предоставлено Областным поисковым центром

В Тюмени открыт для посещения Музей истории поискового движения Тюменской области. С января уникальная экспозиция, посвященная истории Великой Отечественной войны и ее героям, открыта для посещения вживую. Ежедневно в музее проводятся экскурсии для организованных групп школьников.

За месяц в музее Тюменского областного поискового центра прошло более 20 экскурсий, с выставкой познакомились свыше 370 школьников и жителей города Тюмени.

Музей истории поискового движения Тюменской области – это выставка, где каждый экспонат – это часть чьей-то судьбы, это часть большой истории, к которой смогли прикоснуться бойцы поисковых отрядов.

Поисковики показывают войну такой, какой они видят ее каждый раз, когда возвращаются на места сражений.

Экспозиция включает личные вещи солдат, по которым была установлена судьба бойцов, предметы полевого быта, медицины, элементы обмундирования и вооружения Красной Армии, а также воссозданный "фронт": солдатскую землянку и огневые точки.

Познакомиться с выставкой можно по предварительной записи на экскурсию. "Областной Поисковый Центр имени Артура Ольховского" приглашает на экскурсии организованные группы школьников, студентов и коллективы. Контактное лицо для записи на экскурсию: Татьяна Смирнова, +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), +7 (912) 392-56-17.