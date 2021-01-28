В ФЦН Тюмени появился открытый аппарат МРТ

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени появился уникальный аппарат для обследования — открытый магнитно-резонансный томограф, который не имеет тоннеля.

Это делает возможным осмотр пациентов с клаустрофобией, пугающихся закрытого пространства, а также проведение функциональных исследований, когда пациент во время диагностики может, к примеру, сжимать и разжимать руку. Также рекомендуется для обследования малышей, которым во время процедуры необходимо присутствие родителей и восприятие окружающей обстановки.

Исследование на новом МРТ проводится как в горизонтальном, так и вертикальном положении. При необходимости пациента можно усадить на стул. Время обследования на МРТ открытого типа одного органа займет в среднем около 20 минут.

Аналогов новому аппарату пока в России — нет. Он изготовлен по специальному заказу с учетом пожеланий специалистов центра.

"У нас уже было несколько случаев, когда именно на новом МРТ аппарате мы увидели выход грыжи (выпячивание) за пределы тела позвонка. На аппарате закрытого типа это не определялось, поэтому ценность этого аппарата очевидна для пациентов с вертебрологическими заболеваниями. МРТ открытого типа хорошо подходит для обследования опорно-двигательного аппарата, оценки состояния больного после операции", — пояснил Рустам Талыбов, врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Обследование на новом аппарате МРТ проводится пациентам, которые обращаются в ФЦН по направлению лечащего врача и тем, кто проходит лечение в центре.