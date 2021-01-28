Выставочный проект "Жизнь как натюрморт" откроется в Тюмени

Фото: пресс-служба ТМПО

В музейном комплексе им. Словцова с 3 февраля по 25 апреля в рамках проекта "Наверх с художником" будет работать выставочный проект, интегрированный в музейное пространство, - "Жизнь как натюрморт" из частной коллекции тюменской художницы Юлии Тарусиной.

Работы, представленные на выставке, выполнены в жанре натюрморта. Термин "натюрморт" происходит от французского словосочетания "nature morte", что в переводе означает "мертвая природа", и является жанром изобразительного искусства, который посвящён изображению окружающих человека вещей, размещённых, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Работы Юлии Тарусиной вобрали в себя исторический опыт развития этого жанра.

Особенностью автора является лирический взгляд на предмет изображения. Исполненные ею натюрморты звучат по-разному, но все они отражают желание передать красоту предметного и природного мира. Все предметы на ее картинах представлены крупным планом и изображены детально, а также имеют свою смысловую нагрузку.

Картины Юлии демонстрируют гармоничность и лаконичность образов. Этот результат достигается благодаря точному взаимоотношению тонов. Среди компонентного многообразия в работах встречаются изображения предметов быта, элементов интерьера, образно передающих "связь времен". При многообразии образов - пространство, вокруг натюрморта, наполнено воздухом. Художник старается дать индивидуальное пространство каждому предмету. Ее композиции строятся на чередовании цветовых пятен, тончайших тональных нюансах и переходах. Работы Юлии становятся для зрителя открытием, путешествием во внутренний мир художника, раскрывающим характер мышления автора, его чувств, интересов и восприятия жизни.

Выставка "Жизнь как натюрморт" знакомит зрителей с частной коллекцией художника Юлии Тарусиной и призвана показать актуальность классического натюрморта и его способность к трансформации в современном художественном мире.

Юлия Витальевна Тарусина родилась в городе Североморск Мурманской области в 1981 году. Закончила Детскую художественную школу г. Снежинска, Челябинское художественное училище по специальности "художник-скульптор-преподаватель", Тюменский государственный университет (Институт психологии и педагогики) по специальности "Изобразительное искусство". Является членом Молодежного объединения Челябинского регионального отделения ВТОО "Союза художников России". Работает в направлениях: скульптура, живопись, авторские украшения и куклы. Участник, дипломант и лауреат международных, всероссийских, областных выставок.

Выставка расположится по адресу: ул. Советская, 63 в здании музейного комплекса им. Словцова на лестнице Б. Вход на выставку свободный! Возрастная категория 0+.