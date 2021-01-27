Одинокие пожилые тюменцы получили почти четыре сотни подарков на Новый год

Тюменский региональный фонд "Старшее поколение" и Региональный центр активного долголетия подвели итоги социальной акции "Новый год для всех!". 387 одиноких жителей Тюмени и Тюменского района старше 55 лет получили подарки к Новому году и Рождеству.

Каждый день в течение полутора месяцев волонтеры и корпоративные партнеры проекта в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приезжали к пенсионерам и душевно поздравляли их с праздниками. В подарок бабушки и дедушки получали продуктовые наборы, бытовые приборы, теплые вещи.

Десятый год подряд на марафон добра собирались вместе дети и родители, сотрудники коммерческих предприятий, волонтеры и просто неравнодушные горожане.

"Было у меня одно заветное желание – кушать свой, свеженький хлебушек, а в магазин выходить пореже, чтобы здоровьем не рисковать. Позвонила, "загадала" хлебопечь — вдруг? Сбылось! Пришел на порог настоящий Дед Мороз, и есть у меня теперь помощница-хлебопечка. А еще мне вручили витаминный набор — иммунитет укреплять", поделилась радостью Валентина Ивановна, 71 год.