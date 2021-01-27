На тюменских дорогах зафиксировано 69 мест концентрации ДТП

Фото: ГИБДД Тюменской области

В 2020 году на автомобильных дорогах Тюменской области выявлено 69 мест концентрации ДТП. Как отмечает Госавтоинспекция Тюменской области, в 2019 году их было 106.

Дмитрий Кузьменко, главный федеральный инспектор по Тюменской области, посетил один из 10 наиболее аварийных участков федеральных дорог региона на 11-м километре трассы Тюмень — Омск. В прошлом году здесь произошло 6 ДТП, в которых ранены 9 человек.

Представители подрядной организации "Мостострой-11" сообщили о ходе строительства путепровода на 11-м километре автодороги Тюмень — Омск, завершить строительство планируется в 2023–2024 годах.

Также среди запланированных мероприятий — реконструкция участков автодорог, в первую очередь с разделением встречных потоков на федеральных трассах Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень — Омск, строительство освещения и установка барьерных ограждений.