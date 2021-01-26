В тюменских садоводческих товариществах произошло 22 пожара

16:49 26 января 2021
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С начала года на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Тюмени произошло 22 пожара. Такие данные приводит департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Основными причинами пожаров стали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки в результате нарушения правил эксплуатации электроустановок.

Специалисты департамента безопасности жизнедеятельности напоминают основные правила, которые помогут избежать пожара:

— периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов;

— не перекаливать печи;

— соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами;

— не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции;

— не перегружать электросеть;

— иметь первичные средства пожаротушения (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата);

— быть бдительным и осторожным с огнем.

При обнаружении пожара или признаков горения в помещении необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112 и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Теги: пожары
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