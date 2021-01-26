В тюменских садоводческих товариществах произошло 22 пожара

С начала года на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Тюмени произошло 22 пожара. Такие данные приводит департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.
Основными причинами пожаров стали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки в результате нарушения правил эксплуатации электроустановок.
Специалисты департамента безопасности жизнедеятельности напоминают основные правила, которые помогут избежать пожара:
— периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов;
— не перекаливать печи;
— соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами;
— не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции;
— не перегружать электросеть;
— иметь первичные средства пожаротушения (огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата);
— быть бдительным и осторожным с огнем.
При обнаружении пожара или признаков горения в помещении необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112 и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
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