В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

На территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ. На третьей неделе, с 18 по 24 января, заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

В целях профилактики ОРВИ управление Роспотребнадзора рекомендует:

— регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

— увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

— регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта;

— избегайте контакта с лицами, больными острыми респираторными заболеваниями;

— при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользуйтесь одноразовыми и гигиеническими масками. Маска подлежит частой смене, каждые 2–3 часа.

— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.