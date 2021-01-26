У тюменской ОКБ-2 появилась своя вертолетная площадка

На территории Областной клинической больницы №2 Тюмени введена в эксплуатацию вертолетная площадка. Пробная посадка санитарного вертолёта состоится сегодня, 26 января, около 11 часов.

Вертодром размером 15 на 15 метров на территории медучреждения оборудован в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за счёт средств регионального бюджета, выделенных по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора.

На площадку смогут садиться вертолеты малой авиации, у которых уровень шума позволяет совершать посадку в черте города. Она оборудована светосигнальными огнями, ветроуказателем и маяком-светильником для безопасной посадке вертолёта в тёмное время суток.

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации - одно из важных мероприятий национального проекта "Здравоохранение". Наличие вертолетной площадки позволит более оперативно доставлять пациентов из удаленных территорий для оказания экстренной профильной помощи. Сегодня именно Областная больница № 2 выполняет функции больницы скорой и экстренной медицинской помощи. В многопрофильной больнице оказывается экстренную помощь при травмах любой локализации. Оперативная помощь специалистов благодаря санавиации может спасти множество человеческих жизней, сообщили в пресс-службе областного депздрава.