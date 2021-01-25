В Тюменском районе задержали мужчин, подозреваемых в десятке краж из частных домов

17:07 25 января 2021
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Житель деревни Падерино Тюменского района сообщил в полицию о краже со взломом. Неизвестный пробрался в его строящийся дом через окно и похитил тепловую пушку.

По подозрению в краже был задержан трижды судимый житель Тюмени и его знакомый. Уже доказана их причастность к десяти подобным преступным эпизодам.

"Фигуранты целенаправленно передвигались на автомобиле с целью взлома и хищения чужого имущества, в частности электроинструментов. Замки и окна взламывали, используя  монтировку.  Украденное продавали или сдавали в ломбард, а вырученные деньги тратили на личные нужды", — сообщает пресс-служба МО МВД России "Тюменский". Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

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