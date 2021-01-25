В тюменских исправительных учреждениях выявили 1,2 тысячи нарушений закона

В 2020 году тюменские прокуроры внесли 569 актов реагирования для устранения нарушений в следственных изоляторах, колониях, исправительном центре и уголовно-исполнительных инспекциях.

Работники прокуратуры Тюменской области провели 624 проверки, в ходе которых выявили свыше 1,2 тыс. нарушений закона. Они касались условий, режима содержания и отбывания наказания, медико-санитарного обеспечения, пожарной безопасности, трудоиспользования осужденных, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

На 1 января 2021 года в следственных изоляторах и исправительных учреждениях содержалось более 7,3 тыс. лиц, на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях состояло около 6,7 тыс. осужденных, в исправительном центре находилось 73 человека.

По требованию прокуратуры в дисциплинарном порядке наказано 797 должностных лиц уголовно-исполнительной системы, 43 сотрудника привлечены к административной ответственности, 2 лица осуждены за преступления по службе.