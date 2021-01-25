У тюменцев должен быть выбор, к кому из депутатов обратиться за содействием, считает Сергей Пыхалов

Депутаты нередко объединяют усилия, чтобы решить проблемы жителей. Об этом рассказал руководитель фракции КПРФ в Тюменской городской думе Сергей Пыхалов. "В тандеме трудиться легче и часто эффективнее", – считает народный избранник.

По его мнению, ни один вопрос, обозначенный жителями Тюмени и депутатами, не остается без внимания. "Наша фракция выходит с массой предложений – мы занимаемся и нормотворческой деятельностью, и благоустройством города. Наши вопросы включаются в повестки заседаний, обсуждаются и по ним принимаются положительные решения", - отметил депутат.

Сергей Пыхалов уверен, что в работе депутата невозможно сосредоточиться лишь на выполнении наказов избирателей: "У тюменцев возникают какие-то новые вопросы, и они обращаются за поддержкой к депутатам. И наша задача – оказать всестороннюю помощь, дать исчерпывающую консультацию. По моим наблюдениям, около трети граждан, обращающихся в депутатские приемные, не знают, как оформлять запросы в государственные структуры".

При этом, по его словам, у тюменцев должен быть выбор, к кому из народных избранников обратиться за содействием в решении вопросов: "Если вопрос значимый, то я ставлю в известность депутата избирательного округа о том, что предпринимаю конкретные действия. Бывает, мы объединяем усилия, как в случае, когда несколько частных домов на Войновке остались без водоснабжения. И я, и мой коллега по депутатскому корпусу предприняли меры для решения проблемы". От такого сотрудничества жители города только выигрывают, считает народный избранник.

В своей работе депутат ценит и нормотворческую деятельность и работу с избирателями: "Обе эти составляющие неразрывно связаны: начинаешь прорабатывать с горожанами вопрос, и оказывается, что нормотворческая составляющая требует корректировки. К примеру, получение жилья по соцнайму: нормативы оценки стоимости имущества граждан для признания малоимущими принимались 15 лет назад, за это время ситуация сильно изменилась, и я рад, что в итоге депутатами было принято верное решение, благодаря которому многие нуждающиеся тюменцы смогут улучшить жилищные условия за счет муниципалитета. И таких примеров немало".