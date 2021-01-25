Вернувшихся из-за границы тюменцев оштрафовали на полмиллиона за отсутствие результатов теста на COVID-19

Жителей Тюменской области оштрафовали на 420 тысяч рублей за отсутствие результатов теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа.
По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с 1 августа 2020 года в регион из-за границы прибыло более 18 тысяч человек, из них большинство прошли обследование на коронавирус в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. У 176 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция.
"304 гражданина нарушили сроки обследования. На лиц, нарушивших требование постановления главного государственного санитарного врача, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 35, наложено штрафов на сумму 420 800 рублей", — сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
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