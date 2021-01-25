Вернувшихся из-за границы тюменцев оштрафовали на полмиллиона за отсутствие результатов теста на COVID-19

Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области

Жителей Тюменской области оштрафовали на 420 тысяч рублей за отсутствие результатов теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа.

По сведениям управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с 1 августа 2020 года в регион из-за границы прибыло более 18 тысяч человек, из них большинство прошли обследование на коронавирус в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. У 176 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция.