В Тюменском районе развивают новые туристические маршруты

Новые проекты сельского, промышленного, а также эко-туризма стартовали в Тюменском районе. Для местных жителей и туристов предложат обзорные и интерактивные экскурсии, а также увлекательные маршруты.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, гостей ждут на "Деревенских встречах" в музее крестьянского быта в одной из старейших деревень Ирбитского тракта - Насекина. Для них проведут обзорную экскурсию по старинному сибирскому подворью, предложат заглянуть на посиделки с хороводами, ароматным чаем и румяной картошкой из русской печи.

В рамках интерактивной экскурсии "В гости к народам Севера" на этностойбище в Богандинском муниципальном образовании туристы погружаются в оригинальную культуру ханты, манси и ненцев. В этнографическом центре "Увас мир хот" предложат смастерить берестяные ложки, приготовить традиционный травяной чай, испечь хлеб и попробовать северные ягоды.

В 2020 году состоялись три экскурсии "Первый сыр!", где гости посещали старейшие села Тюменского района – Кулаково и Каменку, и дегустировали продукцию местных сыроварен. В этом году появился еще один подобный маршрут - на акваферму в с. Червишево. Экскурсантам разрешат покормить рыбу, попробовать продукцию фермы и сфотографироваться с настоящей золотой рыбкой.

Самым масштабным в прошедшем году стал проект "Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени". Это результат командной работы агентства туризма и продвижения Тюменской области, администрации района. Гости знакомятся с лучшими горячими источниками региона и туристическими объектами района и города Тюмени. На первый тур в начале года приехали 33 гостя из Москвы, Хакасии, Перми и Воронежа. На 2021 год запланировано еще четыре тура.

