В нижнетавдинской больнице обновили медицинскую технику

Около 30 единиц новой медицинской техники поступило в 2020 году в Областную больницу №15 села Нижняя Тавда в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Оборудование позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей сельской местности.

Как сообщили в пресс-службе больницы, новое оборудование установили в стоматологическом кабинете взрослой поликлиники. В офтальмологическом кабинете появился тонометр для измерения внутриглазного давления, авторефрактометр и щелевая лампа для более быстрой и точной постановки диагнозов. В операционной появился эндовидеоскопический комплекс, на котором можно будет выполнять малоинвазивные операции.

Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров помогает диагностировать сердечно-сосудистые заболевания по капле крови на тест-полоске. Врач может начать лечение еще тогда, когда болезнь не распознает, например, ЭКГ.

Несколько приборов предназначены для раннего выявления онкологических заболеваний. Дерматоскоп позволяет достоверно определить природу образования на коже, а онкологию желудочно-кишечного тракта, как и некоторые другие заболевания, нижнетавдинским врачам помогает выявлять видеоколоноскоп, который используют здесь с мая 2020 года.

Кроме того, Нижнетавдинская больница получила по два электрокардиографа и дефибриллятора, а также три аппарата УЗИ. Пополнился и автопарк больницы: уже вышла на линию новая машина скорой помощи "Газель".