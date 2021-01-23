Тюменские спасатели рассказывают школьникам о противопожарной безопасности через мессенджеры

Тюменские спасатели уделяют большое внимание обучению школьников основам противопожарной безопасности. С 2020 года рассказывать детям об основных правилах начали и с помощью мессенджеров.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Артур Хачатрян, этот метод агитации уже сейчас можно назвать перспективным. При взаимодействии с региональным департаментом образования и науки были созданы онлайн-чаты образовательных учреждений. Материалы противопожарной пропаганды и информация об основах безопасности жизнедеятельности размещается в них на системной основе.

Сообщения в чатах получают все участники. Кроме того, материал закрепляют на уроках, так как полезную информацию от МЧС интегрируют в учебный процесс, пишет ИА "Тюменская линия".