В Тюменской области из-за холодов может быть скорректирован график вывоза мусора

Фото: ТЭО

Сложные погодные условия на этих выходных могут сказаться на работе по длительности обслуживания контейнерных площадок.

В холода работникам часто приходится вручную "откалывать" приставшие к контейнерам пакеты, вызволять ёмкости из снежного плена. Крупногабаритной технике сложнее лавировать по узким улочкам, так как из-за холода во дворах остаётся больше автомобилей, чем обычно. Дополнительным препятствием иногда становятся шлагбаумы и автоматические ворота, которые в мороз могут выйти из строя.

Также нужно помнить об особенностях работы гидравлической системы, которой оборудованы все мусоровозы. Когда столбики термометра опускаются ниже отметки в 30 градусов, оборудование сильно охлаждается и возможности ее эксплуатации ограничены. Если действовать без должной аккуратности серьёзная поломка неизбежна.

"Задействованные в вывозе коммунальных отходов службы, несмотря на погодные условия, будут стараться соблюдать привычный для жителей региона режим работы. Мы в свою очередь проконтролируем соблюдение возчиками санитарных норм при вывозе ТКО. Если возникают какие-либо вопросы, их можно задать на горячую линии по телефону 8-800-250-73-26" – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.