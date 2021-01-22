В ОКБ № 2 в стационаре для детей разделили плановую и экстренную госпитализацию

Фото: Ирина Ющенко

В детском стационаре Областной клинической больницы №2 действует новая маршрутизация пациентов, которая помогает сократить время оформления плановой госпитализации.

Экстренная помощь оказывается там же, где и прежде. Под плановую госпитализацию переоборудовали часть административных кабинетов на первом этаже детского стационара. Разделили и входы. Дверь приемного отделения теперь только для тех больных, что доставляются службой скорой помощи. Остальные пациенты – по самоообращению за неотложной помощью в приемное отделение и на плановую госпитализацию – пользуются центральным входом детского стационара.

В то же время в экстренной регистратуре никто не откажет в приеме тем, кто обратился к врачам самостоятельно – помощь, как и раньше, оказывается круглосуточно. Обратиться по экстренному поводу можно через центральный вход детского стационара в любое время суток.

Терминалы электронной очереди помогают устранить разногласия среди пациентов, прибывших на плановую госпитализацию, по поводу очерёдности осмотра специалистом и выстраивать работу отделения более оперативно. При выдаче направления специалисты сразу же оговаривают не только день, но и время обращения в приёмное отделение.

Плановая госпитализация в детские хирургические отделения осуществляется с 7:30 до 12:00 часов дня, оториноларингологическое — с 9:00 до 12:00, офтальмологическое - с 9:30 до полудня, травматологическое отделение — с 10:00 до 12:00 часов.