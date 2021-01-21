В Тюмени состоится второй градостроительный форум

В выставочном зале на улице Севастопольской 16 и 17 марта пройдет II Градостроительный форум Тюменской области. Его тема — "Современное строительство и архитектура: развитие строительной отрасли; реализация национальных проектов в регионе".

На форуме будут работать экспертные секции на актуальные темы современного строительства: о реализации национального проекта "Жилье и городская среда", комплексном освоении территорий, цифровизации сферы ЖКХ, а также взаимодействии бизнеса и власти в строительной отрасли.

К обсуждению этих тем приглашены эксперты строительной отрасли, специалисты главного управления строительства, администрации Тюмени и Тюменского района, застройщики, девелоперы, представители общественных организаций и банковской сферы. Также на площадке одновременно с форумом будет проходить XXVII специализированная выставка "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии".