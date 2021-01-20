В Заводоуковском районе заработали четыре новых ФАПа

Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №12» Заводоуковска

Четыре новых ФАПы открылись в Заводоуковском районе в селе Сединкино, деревне Сунгурово и поселках Озерки и Лесной. Фельдшерско-акушерские пункты построены за счет средств областного бюджета.

В этих населенных пунктах проживают 860 человек. Треть из них пожилые, но есть и дюжина малышей до года. Всего под наблюдением медиков почти 200 детей.

Расстояние до районной больницы от 7 до 47 километров, поэтому доступность медицинской помощи для селян крайне важна.

"Здесь и раньше были фельдшерские пункты, но здания совсем обветшали. В них не было условий работать - холодно, неуютно, неудобно. На смену им пришли современные модульные конструкции, и теперь у наших пациентов есть свои мини-поликлиники. Помещения отапливаются, есть горячая и холодная вода и все условия для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь", — рассказал Николай Сипачёв, главный врач Областной больницы №12 города Заводоуковска, в структуру которой входят сельские ФАПы.

В ФАПах имеются кабинеты приема пациентов, процедурные и смотровые кабинеты, санитарные помещения, комнаты для медицинского персонала.

По сведениям пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, в 2020 году в рамках региональной программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи на территории муниципальных районов приобретены 12 современных ФАПов на федеральные средства, а с учетом средств областного бюджета всего появилось 37 новых фельдшерско-акушерских пунктов.