В Тюменской области проверили 60 объектов по оказанию социальных услуг

11:35 20 января 2021
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В прокуратуре Тюменской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по проверке объектов, оказывающих социальные услуги населению.

Рабочая группа была создана в связи с пожаром 9 января в нелегальном частном пансионате в поселке Боровском, когда при пожаре погибли семь пожилых людей.

Прокурорские проверки с участием специалистов органов государственного контроля прошли 60 объектов, оказывающих услуги населению. На заседании было отмечено, что осуществление гражданами деятельности по оказанию социальных услуг населению без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя требует оценки правоохранительными органами на предмет наличия состава  административного правонарушения или преступления за незаконную предпринимательскую деятельность.  

"По ряду объектов прокурорами уже приняты меры реагирования. Внесено 5 представлений об устранении  нарушений закона, должностным лицам объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушений закона, в суд направлен иск о запрете деятельности по предоставлению социальных услуг, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение  требований пожарной безопасности)", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области

По итогам заседания заместитель прокурора области Александр  Чернышев отметил, что в случае закрытия нелегальных  объектов руководству регионального департамента социального развития  следует оказывать помощь гражданам, в том числе по помещению их в организации социального обслуживания или медицинские учреждения. 

Теги: проверки
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