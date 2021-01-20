В Тюменской области проверили 60 объектов по оказанию социальных услуг

В прокуратуре Тюменской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по проверке объектов, оказывающих социальные услуги населению.

Рабочая группа была создана в связи с пожаром 9 января в нелегальном частном пансионате в поселке Боровском, когда при пожаре погибли семь пожилых людей.

Прокурорские проверки с участием специалистов органов государственного контроля прошли 60 объектов, оказывающих услуги населению. На заседании было отмечено, что осуществление гражданами деятельности по оказанию социальных услуг населению без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя требует оценки правоохранительными органами на предмет наличия состава административного правонарушения или преступления за незаконную предпринимательскую деятельность.

"По ряду объектов прокурорами уже приняты меры реагирования. Внесено 5 представлений об устранении нарушений закона, должностным лицам объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушений закона, в суд направлен иск о запрете деятельности по предоставлению социальных услуг, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области

По итогам заседания заместитель прокурора области Александр Чернышев отметил, что в случае закрытия нелегальных объектов руководству регионального департамента социального развития следует оказывать помощь гражданам, в том числе по помещению их в организации социального обслуживания или медицинские учреждения.