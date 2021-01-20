В ОКБ №1 за год провели 10 тысяч высокотехнологичных операций

Фото: Галина Кирсанова

Итоги работы в 2020 году подводят в Областной клинической больнице №1 в Тюмени. При всех экстренных внутренних изменениях ОКБ №1, связанных с вирусом COVID-19, врачи больницы каждый день продолжают оказывать оперативную высокотехнологичную помощь людям.

"В прошлом году нам удалось сохранить на прежнем уровне количество проведенных операций. Мы провели порядка 10 тысяч оперативных вмешательств с применением высоких технологий, полностью выполнив государственный заказ по данному направлению.

Больше всего операций сделано по направлениям: торакальная хирургия, ортопедия, онкология и кардиология. Оказывалась экстренная помощь новорожденным и детям с врожденными пороками сердца", — рассказывает Игорь Бродер, заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ №1.

В 2020 году рентгенхирургами ОКБ №1 было проведено 15 уникальных операций TAVI по протезированию аортального клапана сердца. Также осуществлялись операции по стентированию сосудов, высокотехнологичные вмешательства по эндопротезированию и артроскопии суставов при травмах. Активно проводились высокотехнологичные вмешательства по неврологическому профилю — уникальные операции по устранению нарушений мозгового кровообращения и многое другое.