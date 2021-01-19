Новости форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll" и ссылки на трансляции психологов можно найти в Viber

С 21 по 23 января в Тюменской области пройдет родительский форум "Подростки, родители и Rock`n`Roll". Участники форума узнают, как помочь ребенку пережить трудности подросткового возрасте, как вести себя в конфликтной ситуации и как сохранить родительский авторитет.

Первый день форума будет посвящен разбору и обсуждению отношений подростков со сверстниками и родителями, второй - здоровью детей, третий - среде. Подробности программы здесь.

Форум проводится в Тюменской области уже в третий раз. Преимущества нынешнего - в большей доступности: бесплатные онлайн-лекции доступны всем слушателям, ответ специалиста по волнующему вопросу можно получить в прямом эфире. Спикерами выступят эксперты федерального и регионального уровней, которые уже давно работают с детьми и подростками, актуальную и важную для родителей информацию они излагают простым языком.

Еще одна особенность третьего форума - информацию о мероприятиях, трансляциях можно получить не только на сайте, в группе в соцсети "ВКонтакте" (подписаться на новости можно здесь), но и в "Вайбере".