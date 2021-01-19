Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидпорога

Фото предоставлено пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области

На территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ. На второй неделе, с 11 по 17 января, заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога, вирусы гриппа не циркулируют. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В целях профилактики ОРВИ специалисты Роспотребнадзора рекомендуют:

— регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

— увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

— регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта;

— избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

— при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользуйтесь одноразовыми и гигиеническими масками. Маска подлежит частой смене — каждые 2–3 часа;

— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.