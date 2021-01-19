В Тюменской области обновится студсовет. Голосование за кандидатов уже началось

Онлайн-голосование за кандидатов в Студенческий совет Тюменской области проходит с 19 по 23 января. Стать избирателями и отдать голос за понравившегося кандидата могут только студенты юга Тюменской области любой формы обучения. Для этого необходимо написать сообщение "Хочу проголосовать" в группу Студсовета "ВКонтакте", подтвердить статус студента и получить ссылку для голосования.

Итоговый состав Студенческого совета региона будет сформирован по результатам дебатов, где участников оценивали региональные эксперты, и онлайн-голосованию. Итоги будут объявлены 25 января. Однако уже известно, что в новом созыве Студсовета представлять университеты региона будут четыре председателя ОСО вузов: Николай Свазян (ТИУ), Алексей Ларионов (ТюмГУ), Семен Жвавый (ТюмГМУ) и Динара Канаева (ГАУ Северного Зауралья).

В этом году у председателей студсоветов вузов были особые условия по вхождению в новый созыв Студсовета. Все председатели сразу же проходили в заключительный этап проекта – онлайн-голосование, также студенты могли предоставить протоколы голосования об итогах выборов ОСО в вузе, и, при условии, что более 5% голосов было отдано за их кандидатуру, ребята автоматически попадали в состав Студсовета области 2021.

"В финал проекта вышли 24 студента вуза и 7 студентов ссузов. Из этих студентов будет сформирован новый созыв областного Студенческого совета, и именно они будут развивать студенчество региона в 2021 году", ‒ рассказала о проекте председатель областного Студсовета Екатерина Козеева.

Всего в финале принимают участие 31 студент из Тюмени, Ишима и Тобольска, 30 человек вышли на голосование по итогам двух этапов – верификации и онлайн-общения с экспертами, и еще одна студентка ‒ председатель Объединенного совета обучающихся ТГИК, оказалась в финале, минуя все предшествующие этапы, благодаря своему статусу в университете.

Проект реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.