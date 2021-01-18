Прокуратура: подростковая преступность в регионе снизилась на 18%

В 2020 году на территории Тюменской области зарегистрировано 448 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это на 18% меньше, чем в 2019 году. Такие данные приводит прокуратура Тюменской области.

В 2,8 раза сократилось количество преступлений, связанных с причинением подростками тяжкого вреда здоровью (с 14 до 5), в 2,5 раза — грабежей (с 54 до 21), на 15,3% — краж (с 300 до 254).

Одновременно возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков (с 20 до 22) и угонов (с 49 до 59).

Самым распространенным видом преступления среди несовершеннолетних по-прежнему остается кража. Каждое 10 такое преступление совершено с использованием банковских карт. На втором месте угоны, на третьем — преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.