Прокуратура: подростковая преступность в регионе снизилась на 18%

14:03 18 января 2021
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В 2020 году на территории Тюменской области зарегистрировано 448 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это на 18% меньше, чем в  2019  году. Такие данные приводит прокуратура Тюменской области.

В 2,8 раза сократилось количество преступлений, связанных с причинением подростками тяжкого вреда здоровью (с 14 до 5), в 2,5 раза —  грабежей (с 54 до 21), на 15,3% — краж (с 300 до 254). 

Одновременно возросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков (с 20 до 22) и угонов (с 49 до 59). 

Самым распространенным видом преступления среди несовершеннолетних по-прежнему остается кража.  Каждое 10 такое преступление совершено с использованием банковских карт.  На втором месте угоны, на третьем —  преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Теги: подростки , преступность
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