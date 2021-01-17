Сельские предприниматели Тюменской области смогут пройти обучение в SMART-школе

SMART-школа для сельских предпринимателей Тюменской области продолжит работать в 2021 году. Для участников проведут тренинги и семинары, чтобы показать основные ошибки и научить их избегать.

Первый образовательный семинар в рамках SMART-школы состоялся в онлайн-формате на Youtube-канале с 16 ноября по 15 декабря 2020 года. Учениками стали более 300 сельских предпринимателей из Тюмени, Тюменской области, Астрахани, Приморского края, Москвы, Тверской области, ХМАО-Югры, ЯНАО.

"В первую очередь обращаем внимание бизнеса на эффективность применения технологий, управление финансами, реализацию продукции", - отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Анализ работы Smart-школы показал, что для 79% учеников она дала новые полезные знакомства. 65% слушателей взяли на заметку идеи для бизнеса. Для 49% учеников – это канал для общения по отраслевой тематике. Каждый слушатель школы сельского предпринимателя получил сертификат о повышении квалификации, пишет ИА "Тюменская линия".