Специалисты рассказали, как снизить число поломок водоразборных колонок

Зимой возрастает количество сообщений в тюменский водоканал о поломках водоразборных колонок. Во многих случаях причиной становится неправильное использование устройств в холодное время года.

Специалисты в течение зимы ежедневно принимают до 25 сообщений о сломанных колонках. Ремонт требует много времени и усилий: устройства необходимо приводить в порядок, очищать.

Как сообщили в пресс-службе городского водоканала, чтобы сохранить бесперебойную исправность устройств подачи воды, достаточно соблюдать несколько простых правил. Так, нужно нажимать на рычаг до упора и набирать не менее 3-4 литров воды. В противном случае столб колонки заполнится водой, и она может замерзнуть.

Если же колонка замерзла, тюменцев просят не бить по ней тяжелыми предметами – это еще больше усложнит ремонт. Есть еще одна частая причина перемерзания устройства – это когда к колонке присоединяют шланги. Делать этого настоятельно не рекомендуют, пишет "Тюменская область сегодня".

Сообщить о неработающих водоразборных колонках в Тюмени возможно по телефону: 540-940.